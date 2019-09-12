Московский «Спартак» завершил матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Соперником выступало рижское «Динамо». Команда Олега Знарока не выигрывало три матча кряду. И вот победа. Причем крупная — 5:1.

Знарковцы не сумели порадовать болельщиков красно-белых результативными бросками. Зато в начале второго отрезка встречи забили рижане, их огорчив. Однако Андрей Кутейкин сравнял счет в большинстве, после чего команда забросила еще две шайбы. Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш отличились. На первой минуте третьего периода Мартиньш Карсумс забил в четвертый раз, а точку в матче поставил Робин Ганзл, установив окончательный результата.

В субботу «Спартак» примет на своем льду хоккейный клуб «Сочи». Рижанец проведут встречу 16 сентября матч против «Амура».