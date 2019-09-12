Недавний соперник Хабиба Нурмагомедов Дастин Порье обратился к оппоненту в инстаграме. Порье отметил, что Хабиб преподал ему урок.

«На всё в жизни есть причина. Это моё путешествие, а оно уникально. Спасибо Хабибу за ещё один тяжёлый жизненный урок. Никаких оправданий и никаких сожалений. Продолжаем двигаться дальше», — написал боец в инстаграме.

Напомним, 7 сентября в Абу-Даби прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 242. В главном бою вечера сошлись Хабиб Нурмагомедов одолевший Дастина Порье. Порье лишился титула временного чемпиона. Хабиб одержал 28-ю победу в карьере.