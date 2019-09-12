Главный тренер «Спартака» Олег Знарок рассказал, что случилось на пресс-конференции, на которой он, якобы, передразнил наставника «Авангарда» Боба Хартли. Из слов Знарка становится понятно, что он этого не делал.

Журналист показывает Знарку — «побольше говори». Тренер ответил: «Это ты больше говори».

«Потом он написал то, чего не было. Это говорит о профессионализме журналиста. Как он вообще сюда попал? Он держал что-нибудь тяжелее ручки? Пишут всякую белиберду. Меня всегда это бесило, если бы я был помоложе, ответил бы как-нибудь по-другому», — сказал Знарок.

В четверг «Спартак» Знарка прервал серию из поражений, обыграв рижское «Динамо» со счетом 5:1.