На Nevasport самые жаркие события четверга — для тех, кто не в курсе.

Россия успешно стартовала на волейбольном Евро

Команда Туомаса Саммельвуо выиграла первый поединок чемпионата Европы. Неожиданно, с проблемами: был проигран второй сет. Зато в остальных проблем не было. Больше всех очков набрал Дмитрий Волов (16 баллов). Уже в пятницу — матч с белорусами.

Хабиб встретился с Путиным

Президент страны встретился с чемпионом UFC. Владимир Путин похвалил Хабиба за бой — это был честный и красивый поединок. Президенту понравилось, как Хабиб произвел удушающий захват. Хабиб поинтересовался у президента, как у него здоровье.

Российские юноши заняли весь пьедестал в короткой программе на Гран-при в Челябинске

Юные российские фигуристы превосходно отработали короткую программу на этапе Гран-при в Челябинске. Первое место занял Артур Даниелян. Второе — Петр Гуменник. На третьей позиции остановился Илья Яблоков. Даниелян превзошел сам себя, поставив мировой рекорд среди юниоров. Катание россиянина было близко ко взрослому уровню.

Сборная США проиграла второй матч на чемпионате мира

Сборная США по баскетболу проиграла Сербии в полуфинале утешительного раунда чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 89:94. Напомним, ранее команда США проиграла Франции и потерпела первое за 13 лет поражение на чемпионате мира. Команда считалась главным фаворитом турнира, но не смогла выйти в полуфинал.