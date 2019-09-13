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  • 06:10,  13 сентября 2019
Волейбол
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Россия сыграет с Белоруссией на чемпионате Европы по волейболу

Россия сыграет с Белоруссией на чемпионате Европы по волейболу
Сборная России по волейболу. Фото: FIVB.

Сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы по волейболу. Турнир проходит во Франции, Словении, Бельгии и Голландии.

В первом матче россияне обыграл Турцию в четырех партиях. В трех сетах уверенно победила, а вот во второй партии в борьбе уступила. Самым результативным стали Дмитрий Волков, набравший 16 очков.

Также россияне сыграют против Северной Македонии, Словении и Финляндия. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября.

Напомним, в июле сборная России по волейболу под руководством Саммельвуо выиграла Лигу наций, а в августе отобралась на Олимпийские игры в Токио, победив во всех трех матчах квалификации.

Расписание группового этапа ЧЕ по волейболу. Игры сборной России. Инфографика: Nevasport

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