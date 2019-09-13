Россия сыграет с Белоруссией на чемпионате Европы по волейболу

Сборная России проведет второй матч на чемпионате Европы по волейболу. Турнир проходит во Франции, Словении, Бельгии и Голландии.

В первом матче россияне обыграл Турцию в четырех партиях. В трех сетах уверенно победила, а вот во второй партии в борьбе уступила. Самым результативным стали Дмитрий Волков, набравший 16 очков.

Также россияне сыграют против Северной Македонии, Словении и Финляндия. Чемпионат Европы по волейболу среди мужчин пройдет с 12 по 29 сентября.