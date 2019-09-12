Российская фигуристка Евгения Медведева здорово проявила себя на турнире в Канаде. Это был первый старт сезона для двукратной чемпионки мира.

Медведева идеально откатала короткую программу на Autumn Classic Internationa в Оквилле. Россиянка выполнила двойной аксель, каскад тройной флип плюс тройной тулуп и тройной лутц. Судьи оценили выступление Медведевой 75,14 баллов. Такой результат не позволил ей занять лидерство — Медведева вторая позади японки Рики Кихиры.

Турнир в Канаде стал для Медведевой первым в сезоне. В пятницу ей предстоит произвольная программа.