Хабиб продал футболку Порье с аукциона за очень крупную сумму

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что футболка американца Дастина Порье продана с аукциона.

«Футболка Дастина Порье продана очень дорого», — написал отец Хабиба на своей странице в Instagram.

После поединка 7 сентября бойцы обменялись футболками и сообщили, что выставят их на аукцион, а полученные средства будут отправлены на благотворительные проекты Порье. Благотворительный фонд Порье The Good Fight ранее собрал необходимые 25 тысяч долларов под проект обеспечения чистой питьевой водой школьников Уганды.