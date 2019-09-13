Хабиб продал футболку Порье с аукциона за очень крупную сумму

Отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что футболка американца Дастина Порье продана с аукциона.
«Футболка Дастина Порье продана очень дорого», — написал отец Хабиба на своей странице в Instagram.
После поединка 7 сентября бойцы обменялись футболками и сообщили, что выставят их на аукцион, а полученные средства будут отправлены на благотворительные проекты Порье. Благотворительный фонд Порье The Good Fight ранее собрал необходимые 25 тысяч долларов под проект обеспечения чистой питьевой водой школьников Уганды.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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