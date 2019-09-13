Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился ожиданиями от матча против тульского «Арсенала».

По словам Дзюбы, это будет тяжелая игра. Игрок не считает для себя этот матч принципиальным, но он очень благодарен «Арсеналу» за многое. Футболист отметил, что он имеет в виду и тульский клуб, и многих людей оттуда, в том числе Аджоева, Дюмина и Божовича.

«Я с ними до сих пор на связи, очень им признателен, они поддержали меня в тот момент, когда все отвернулись», – сказал Дзюба, слова которого приводят «Известия».

Напомним, «Зенит» примет тульский «Арсенал» в матче девятого тура Российской Премьер-Лиги. Игра будет проходить на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция встречи будет доступна здесь.