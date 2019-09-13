Российская фигуристка Евгения Медведева показала новое необычное платье во время исполнения короткой программы на турнире Autumn Classic International.

Фигуристка выступила в черном комбинезоне с синими элементами и стразами на груди. К спине и ногам костюма были пришиты прозрачные куски ткани, которые развевались во время проката.

Напомним, Медведева заняла второе место в короткой программе на этом турнире в канадском Оквилле.

Медведева набрала 75,14 балла, уступив первое место представительнице Японии Рике Кихире, которой судьи поставили 78,18 балла. Третье место заняла Карен Чен из США, у которой 60,89 балла.

Подопечная канадского тренера Брайана Орсера чисто откатала короткую программу, без помарок исполнив двойной аксель, каскад тройной флип и тройной тулуп, а также тройной лутц. Кроме того, серебряная призерка Олимпийских игр-2018 показала необычный новый костюм.