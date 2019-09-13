Вице-президент UFC назвал россиян, сопоставимых с Хабибом

Вице-президент UFC в России поделился мнением о лучших российских бойцах промоушена и их перспективах.

По словам Громковского, к статусу второй звезды калибра Хабиба готов как Ян, так и Ислам Махачев. Он отметил, что не стоит списывать со счетов и Александра Волкова, который в Москве подерется с Жуниором Дос Сантосом. Громковский, слова которого приводит RT, добавил, что если Александр Волков победит Дос Сантоса, он точно вернется в число претендентов на пояс.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.