Боец ММА Александра Емельяненко рассказал, сколько поединков готов провести за один вечер.

«Пускай они заявляются и выходят в этот вечер по очереди на ринг, я буду выносить их. А специально обученные люди будут оттаскивать их для склада испорченной мебели», — заявил Емельяненко, слова которого приводят «Известия».

Боец отметил, что его не смущают их габариты, он в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер.

Ранее Емельяненко договорился о бое по правилам бокса с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Кокляев пообещал нокаутировать Емельяненко с одного удара.

Кроме того, Емельяненко рассказал о планах создать новый ММА-промоушен со своими правилами. По словам Емельяненко, бой будет состоять из трех раундов. Он отметил, что для больше зрелищности бойцы будут драться без перчаток.