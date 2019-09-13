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  • 09:13,  13 сентября 2019
Хоккей
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Бобровский спел в караоке песню группы «Сектор газа»

Бобровский спел в караоке песню группы &#171;Сектор газа&#187;
Хоккеист Сергей Бобровский. Фото: инстаграм спортсмена

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский спел песню группы «Сектор газа».

Хоккеист разместил видео в Instagram. На видеоролике он в караоке-баре исполняет песню этой группы, которая называется «Пора домой».

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — подписал Бобровский ролик.

Напомним, в июле 2019 года Сергей Бобровский подписал контракт с «Флорида Пантерс» на семь лет, зарплата вратаря составит около 10 миллионов долларов в год. До этого долгое время он играл за «Коламбус Блю Джекетс», дважды став обладателем «Везина Трофи».

Сергей Бобровский был неограниченно свободным агентом, поскольку срок его контракта с «Коламбусом» истек. Бобровский вел переговоры с разными клубами, однако «Флорида» была настойчивее.

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