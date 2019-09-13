Бобровский спел в караоке песню группы «Сектор газа»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский спел песню группы «Сектор газа».

Хоккеист разместил видео в Instagram. На видеоролике он в караоке-баре исполняет песню этой группы, которая называется «Пора домой».

«Лето прошло весело. Сейчас пришло время хорошо поработать», — подписал Бобровский ролик.