Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Зрители на бое UFC в Москве. Фото: инстаграм организации

Стали известны цены на турнир UFC Fight Night, который состоится 9 ноября в Москве.

Как сообщает ТАСС, самый дешевый билет можно приобрести за две тысячи рублей, билеты возле октагона стоят 32 тысячи рублей.

Напомним, российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут бой на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года. Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.

Кроме того, россиянин Александр Яковлев встретится с Винко Питчеллом из США, Зелим Имадаев — с британцем Дэнни Робертсом.

Британские спортсмены достались в соперники еще двум россиянам: Роман Копылов будет биться с Карлом Роберсоном, Григорий Попов — с Дейви Грантом.

Магомед Анкалаев и Гаджимурад Антигулов станут соперниками американцев Дальчи Лунгиамбулы и Эда Хермана соответственно. Шамиль Гамзатов встретится с представителем Бразилии Клиднсоном Абреу.