Фигуристка Камила Валиева, занимающаяся у тренера Этери Тутберидзе, безупречно откатала короткую программу «Девочка на шаре» на этапе Гран-при среди юниоров, который проходит в Челябинске, и возглавила турнирную таблицу.

Судьи оценили выступление Валиевой в 73,56 балла. Она почти на 20 баллов опередила соперницу, идущую на втором месте. Зал буквально взорвался аплодисментами, когда были объявлены оценки.

Ранее Валиева выиграла юниорский этап Гран-при в Куршевеле. За короткую программу 13-летняя спортсменка набрала 62.31 балла, за произвольную — 138.40 баллов. В сумме фигуристка набрала 200.71 и заняла первое место.

Впереди выступление еще двух россиянок — Ксении Синицыной и Виктории Васильевой.

В 12:50 свои выступления начнут спортивные пары, которые показали короткую программу днем ранее.

С лучшим результатом выступили Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, меньше балла им уступили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, четверыми — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).