Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо поделился мнением о матче против команды Турции.

По словам Саммельвуо, в первом матче сборная России искала свой игровой ритм. Тренер отметил, что российские волейболисты неплохо подавали, поначалу подача и приём были на хорошем уровне, а во втором сете, после лёгкого первого, россияне повели в счёте, но затем несколько минут не хватало концентрации.

«В волейболе в такой ситуации всегда приходится нелегко. Но я рад, что мы проиграли второй сет. Мы не заслужили выиграть его. Затем команда стала играть сосредоточенно, и мы смогли победить уверенно», — сказал Саммельвуо, слова которого приводит официальный сайт ЕКВ.

Напомним, мужская сборная России выиграла первый матч на чемпионате Европы по волейболу. В дебютной встрече подопечные Туомаса Саммельвуо в рамках группы С в четырех партиях заставили капитулировать сборную Турции — 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15). Российской сборной удалось очень уверенно взять три партии из четырех, однако во второй завязалась равная борьба, в которой российская команда была чуть хуже.