Шипулин ответил, чего ждет от Логинова в новом сезоне

Олимпийский чемпион Антон Шипулин поделился ожиданиями от грядущего биатлонного сезона в исполнении Александра Логинова.

По словам Шипулина, он бы хотел, чтобы Логинова выиграл общий зачет, у него есть для этого все данные. Однако Шипулин считает, что Логинову стоит поработать над стабильностью в стрельбе, так как в прошлом году мы увидели, что этот компонент у него стал лучше, но хотелось бы более чистой работы на рубежах. Шипулин отметил, он понимает, что это зависит и от многих внешних факторов, и он желает ему выступать стабильнее.

«В прошлом году он доказал всем болельщикам, что является сильным спортсменом и может занимать первые места. Если Логинов соберется и будет очень стараться, то у него все получится», — сказал Шипулин, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка мира Александр Логинов занял второе место в общем зачете.