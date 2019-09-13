Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о короткой и произвольной программах на новый сезон.

По словам Туктамышевой, она не может сказать, что стало легче или, наоборот, тяжелее. Фигуристка полагает, что могла бы сильно облегчить себе задачу, оставив в программах тот же самый технический контент, что был раньше, но она не хочет стоять на месте, когда может сделать шаг вперёд, и поэтому вместе с тренером решила максимально усложнить обе программы.

«В короткой будем пробовать каскад флип-тулуп вместо двух тулупов, что я делала раньше, тройной лутц останется во второй половине программы, плюс два тройных акселя в произвольной. У меня по большому счёту нет выбора, если я хочу оставаться конкурентоспособной», — сказала Туктамышева, слова которой приводит «Р-Спорт».

Она также добавила, что ее короткая программа Oblivion показывает ее немножко с другой стороны, чем обычно, а произвольная программа вызывает куда меньше волнения.

Напомним, в итальянском Бергамо стартует турнир серии Challenger — Lombardia Trophy. Сегодня, 13 сентября, состоятся короткие программы в мужском и женском одиночном катании.

В 15:00 на лед выйдут девушки, российскую команду представят Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова и Анна Щербакова. Среди зарубежных фаворитов можно выделить японскую спортсменку Вакабу Хигучи.