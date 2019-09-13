Исполнительный директор «Зенита» Павел Пивоваров стал председателем экспертно-правовой комиссии Ассоциации европейских клубов.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Отмечается, что на этом посту исполнительный директор петербуржцев сменил Хосе Марию Круза из испанской «Севильи».

Пивоваров также является членом палаты по разрешению споров ФИФА, а с 2014 по 2019 год работал арбитром Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев был избран в исполнительный комитет Ассоциации европейских клубов. Выборы состоялись 10 сентября в рамках встречи Генеральной ассамблеи ЕСА в Женеве.

Ассоциация европейских клубов является единственным независимым органом, который напрямую представляет интересы футбольных клубов на европейском уровне. Организация появилась в январе 2008 года и объединяет десятки ведущих клубов Европы.

Председателем организации был выбран президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, который будет занимать свой пост на протяжении четырех лет. Его заместителями стали Педро Хименес («Реал»), Дариуш Миодуски («Легия»), Эдвин ван дер Сар («Аякс») и Аки Риихилахти (ХИК).