Стало известно, о чем говорили отец и сын Нурмагомедовы во время боя с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем переговаривался с отцом Абдулманапом во время поединка против Дастина Порье.
По словам Хабиба Нурмагомедова, которые приводит ТАСС, его отец находился в метре от октагона, поэтому они могли переговариваться. Во время боя отец Хабиба советовал сыну не суетиться. Нурмагомедов-младший отметил, что во втором раунде допустил тактическую ошибку, задержавшись в стойке и пропустив удар от Порье.
Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.
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