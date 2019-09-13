Стало известно, о чем говорили отец и сын Нурмагомедовы во время боя с Порье

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, о чем переговаривался с отцом Абдулманапом во время поединка против Дастина Порье.

По словам Хабиба Нурмагомедова, которые приводит ТАСС, его отец находился в метре от октагона, поэтому они могли переговариваться. Во время боя отец Хабиба советовал сыну не суетиться. Нурмагомедов-младший отметил, что во втором раунде допустил тактическую ошибку, задержавшись в стойке и пропустив удар от Порье.