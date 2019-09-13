Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась мнением о выступлении в короткой программе на турнире в Канаде.

По словам Медведевой, она чувствует себя почти так же комфортно и уверенно, как два, три или четыре года назад. Фигуристка привыкла ко всем переменам в своей жизни, хотела работать, и у нее не было никаких странных ощущений. Она отметила, что привыкла к новому месту, к катку и к своим идеальным тренерам, с которыми она двигается вперёд. Медведева добавила, что несколько дней назад она выступала на контрольных прокатах в России, отправилась туда, тренировалась один день, и потом сразу же прилетела сюда.

«На данный момент это было хорошее выступление. Не могу сказать, что я счастлива или расстроена. Я удовлетворена. Знаю, что самое важное будет завтра. Постараюсь выступить как можно лучше. Не могу сказать, что очень устала после возвращения из России. У меня нет времени, чтобы обращать внимание на это», — сказала Медведева, слова которой приводит «Чемпионат».

Напомним, Медведева заняла второе место в короткой программе на этом турнире в канадском Оквилле.

Медведева набрала 75,14 балла, уступив первое место представительнице Японии Рике Кихире, которой судьи поставили 78,18 балла. Третье место заняла Карен Чен из США, у которой 60,89 балла.

Подопечная канадского тренера Брайана Орсера чисто откатала короткую программу, без помарок исполнив двойной аксель, каскад тройной флип и тройной тулуп, а также тройной лутц. Кроме того, серебряная призерка Олимпийских игр-2018 показала необычный новый костюм.