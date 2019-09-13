Фергюсон продолжает оскорблять Хабиба, чтобы вызвать его на бой

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Ранее UFC четыре раза пытался организовать поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Также Фергюсон уже поделился ожиданиями от поединка против Хабиба Нурмагомедова.