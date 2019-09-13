Юная пловчиха Брекинн Уиллис была дисквалифицирована после победного заплыва на 100 метров вольным стилем. Причина состоит в слишком открытом купальнике во время соревнований на Аляске.

Как сообщает The Sun, Уиллис узнала, что ее результат аннулирован сразу после финиша. Судьи приняли решение дисквалифицировать 17-ю спортсменку, поскольку ее купальник недостаточно скрывал ягодицы. Арбитры посчитали, что девушка тем самым привлекает внимание.

На Аляске есть регламент, которые определяет размер купальника. Пловчиха не согласна с решением, утверждая, что она подвернула купальник районе ягодиц, поскольку ей неудобно было плавать. Тренер Лорен Ленгфорд отметила, что Уиллис очень расстроилась, узнав о дисквалификации.

Позже организаторов соревнований обвинили в расизме и сексизме: Уиллис была единственной представительницей смешанной расы на турнире, и единственная, кто подверглась санкциям.