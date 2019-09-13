Юная российская фигуристка Камила Валиева рассказала о том, как выступила в короткой программе на этапе юниорского «Гран-при» в Челябинске. 13-летняя спортсменка получила по итогам своего проката во дворце спорта «Трактор» 73, 56 баллов.

Валиева рассказала, что когда делала прыжок на выезде слышала очень много аплодисментов, но не слышала музыку. Спортсменка призналась, что чуть замаялась и подумала, где же музыка.

«В принципе я довольна, как сегодня собралась на прокат, завтра постараюсь тоже сделать все хорошо. Я всегда на соревнованиях думаю не о соперниках, а о своих программах, как сделать лучше, чем на прошлом старте», — приводит слова Валиевой «РИА Новости».

Четвертый этап юниорской серии Гран-при проходит 12-14 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор».

Ранее Валиева выиграла юниорский этап Гран-при в Куршевеле. За короткую программу 13-летняя спортсменка набрала 62.31 балла, за произвольную — 138.40 баллов. В сумме фигуристка набрала 200.71 и заняла первое место.