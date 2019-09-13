В дождливые осенние выходные необязательно сидеть дома, можно провести их с пользой и по-спортивному, тем более в афише Петербурга всегда найдется несколько интересных мероприятий.

Saint Petersburg Open 2019 — воскресенье, 11:00, «СИБУР Арена»

Даниил Медведев возродил в россиянах любовь к теннису выходом в финал US Open и отличной игрой с Рафаэлем Надалем. 23-летний теннисист приедет и в Петербург, правда, в воскресенье 15 сентября мы его не увидим, потому что Медведев как четвертая ракетка мира стартует с основной сетки, а не с квалификации. Однако не помешает разогреться и посмотреть на игру, например, победителя турнира 2017 года Дамира Джумхура.

«Зенит-2» — «Родина» Москва — суббота, 14:00, стадион «Смена»

Команда Владислава Радимова наконец нашла чемпионат по своим силам: дубль сине-бело-голубых уверенно лидирует в таблице зоны «Запад» первенства ПФЛ, проиграв только один матч из восьми. Соперник — новичок профессионального футбола, команда «Родина», которая для первого сезона в профи держится весьма достойно: девятое место после восьми встреч. Москвичи уже обыграли одного из лидеров «Запада», владимирское «Торпедо», поэтому «Зениту» тоже наверняка придется непросто.

Открытый чемпионат по вейксерфингу — суббота, 7:30-22:30, Казачий хутор «Приморский»

Соревнование проходит каждый год и подходит как для любителей покататься на вейкборде, так и понаблюдать за этим со стороны. Мероприятие состоится в вейкпарке AVE WAKE, что в казачьем хуторе «Приморский» — ближайшая станция метро от него — «Озерки».

Велотурнир «IT Bike Fest St.Petersburg 2019» — суббота, 10:00-18:00, Пасторское озеро

Интересный турнир состоится на Пасторском озере — в нем примут участие представители IT-индустрии. Чтобы принять участие, нужно внести немаленький взнос, от трех до 65 тысяч рублей, в зависимости от времени регистрации. В данный момент регистрация закрыта. Однако болельщики также будут бороться за награды: фестиваль объявил номинацию «Лучший репортер турнира» самому активному болельщику, который сделает наибольшее число информативных постов и фото в социальных сетях. Кроме того, будет награждена самая эмоциональная и сплоченная группа поддержки отдельной команды.