Российская фигуристка Виктория Васильева справилась с короткой программой на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске и заняла промежуточное второе место в турнирной таблице.

Прыжковый контент Васильевой, которая тренируется под рукводством Евгения Рукавицына, представлял собой двойной аксель, каскад из тройных лутца и тулупа и тройной риттбергер. Судьи оценили ее выступление в 67,04 балла, поскольку скорость ее вращений и сложность дорожек уступала контенту Камилы Валиевой.

Костюм Васильевой напоминал о фильме «Матрица», каталась она под «Пятый элемент», как в прошлом году Александра Трусова.

В 12:50 свои выступления начнут спортивные пары, которые показали короткую программу днем ранее.

С лучшим результатом выступили Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, меньше балла им уступили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, четверыми — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26).