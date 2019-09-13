Российская фигуристка Ксения Синицына блестяще откатала короткую программу на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске, заняв промежуточное второе место.

Прыжковый контент Синицыной достаточно сложен для юниорок: она начала с сольного тройной риттбергера, затем прыгнула двойной аксель и каскад тройной лутц-тройной тулуп с руками наверх.

По технике она уступила Камиле Валиевой всего 0,08 балла. И 0,52 балла составило итоговое отставание — судьи оценили прокат Синицыной в 73,04 балла. Третье место пока у Виктории Васильевой.

Четвертый этап юниорской серии Гран-при проходит 12-14 сентября в челябинском ледовом дворце «Трактор». Сегодня зрителей ждут также произвольные программы спортивных пар и юношей.