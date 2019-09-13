Четвероклассник Прохор Ильиных из Сосновоборска Красноярского края сделал прическу в стиле шведского нападающего Златана Ибрагимовича — своего кумира. Однако его отказались пускать в школу, поскольку мальчик выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке. Родителям парня предложили либо забрать его из школы, либо перевестись на домашнее обучение.

Разгорелся общественный резонанс. Мальчик получил поддержку от тренеров. В итоге мать добилась, чтобы ее сын посещал в школу в нынешнем образе.

«Я бы хотела сказать слова благодарности всем, кто нас поддержал. Всем, кто не остался равнодушен», — приводит слова мамы мальчика телеграм-канал Mash.

В шведском городе Мальмё будет установлен памятник экс-нападающему национальной сборной Златану Ибрагимовичу.