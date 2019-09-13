Букмекеры выставили котировки на матч регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА. Встреча пройдет в Петербурге в пятницу, 13-го.

СКА, по мнению, буков является небольшим фаворитом. Вероятность победы питерских армейцев без учета овертайма — 39% (2.40). У москвичей шансы близки к СКА, но все же чуть худе — 36% (2.65). Вероятность ничьи оценивается в 25% (3.85).

При этом СКА фаворит и с учетом овертайма — шансы на то, что команда Кудашова закроет матч в любом случае оцениваются в 51%.

Букмекеры также считают, что матч не получится сильно результативны — в игре должно быть заброшено меньше пяти шайб.

Игра СКА — ЦСКА пройдет в Ледовом дворце. Начало в 19.30.