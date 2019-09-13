Российская премьер-лига возвращается после паузы, связанной с матчами сборных. Для «Зенита», «Локомотива», «Краснодара» и ЦСКА игры в предстоящем туре служат генеральной репетицией перед стартом в еврокубках. Для многих новичков команд, запрыгнувших в форточку трансферного окна, девятый тур станет дебютом. О матчах, которые ждут нас в этот уикенд, в традиционном превью от Nevasport.

«Зенит» — «Арсенал»: репетиция перед «Лионом»

Программу тура открывает игра в Санкт-Петербурге, где действующий чемпион принимает гостей из Тулы. «Зенит» постарается вернуть должок своим болельщикам — последняя игра на домашней арене завершилась нулевой ничьей с «Ахматом».

Перед закрытием трансферного окна сине-бело-голубые пополнили состав двумя защитниками. Вячеслав Караваев перешёл из голландского «Витесса», венесуэлец Йордан Осорио — на правах годичной аренды из «Порту». Удастся ли Караваеву сходу выиграть конкуренцию у старожила Игоря Смольникова, ведь в сборную вызван именно он?

Туляки в минувшем туре не смогли сдержать натиск ЦСКА и потерпели домашнее поражение (1:2). Но тем не менее команда вполне заслуженно идёт за группой лидеров. Учитывая возможный характер встречи в Санкт-Петербурге, оружейники будут играть вторым номером. Но такой стиль игры — стихия «Арсенала». У подопечных Игоря Черевченко хорошо отлажены контрвыпады и действия при стандартах. Поможет ли это тулякам, покажет прямая трансляция матча «Зенит» — «Арсенал» >>

«Спартак» — «Урал»: возвращение Парфенова

После вылета из еврокубков «Спартаку» ничего не остаётся, как бросить все силы на успешное выступление на внутренней арене. В прошлом туре москвичи уступили дома «Зениту», ничего не противопоставив организованной и прагматичной игре петербуржцев. Осложнит ситуацию и травма Александра Селихова, который порвал ахилл. Сроки восстановления — больше полугода. Голкипер, пропустивший последние пять месяцев, получил очередное повреждение на второй день работы в общей группе. Какой-то злой рок преследует спартаковского вратаря.

📋 Стали известны результаты дополнительного обследования Александра Селихова У голкипера диагностировано частичное повреждение правого ахиллова сухожилия. В ближайшее время он будет прооперирован. 🔴⚪ Желаем Александру скорейшего возвращения в строй!#Селихов #Спартак pic.twitter.com/i7vS2AhNuU — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 12 сентября 2019 г.

Хотя за последний рубеж Олегу Кононову стоит переживать меньше всего — в отличной форме сейчас находится Александр Максименко. Да и Артема Реброва сбрасывать со счетов пока рано. Последним новичком москвичей в летнее трансферное окно стал полузащитник Алекс Крал, которого за внешнее сходство называют чешскими Давидом Луизом. Состоится ли дебют чеха уже в эти выходные?

Уральцы в минувшем туре в напряжённой борьбе проиграли дома «Краснодару» (2:3). Шмелям удалось дважды отыграться по ходу встречи, но на третий гол быков ответить они ничем не смогли. В гостях «Урал» действует не так размашисто и агрессивно, как в родных стенах, больше играя вторым номером. Вряд ли эта встреча будет проходной для наставника гостей Дмитрия Парфенова, который в бытность игроком лучшие годы провёл в «Спартаке». К слову, с учетом кубковой игры два последних противостояния закончились победой «Урала». Улыбнется ли удача в третий раз, посмотрим >>

«Сочи» — «Локомотив»: польза и вред от перерыва

«Сочи» перед перерывом в чемпионате одержал долгожданную победу — в Казани был разгромлен «Рубин» (0:3). Наконец-то прорвало подопечных Александра Точилина. Если дебютанту РПЛ удастся сохранить настрой и показывать стабильно такой футбол и впредь, то команде по силам забраться на более высокие строчки в таблице.

Москвичи в прошлом туре уступили дома «Ростову» (1:2) и потеряли из-за травмы Алексея Миранчука. Полузащитник точно не поможет команде в предстоящей игре, под большим вопросом его участие в стартовой игре в лиге чемпионов в Леверкузене. Его место на поле займёт Жоау Мариу, чей дебют в игре с ростовчанами, несмотря на поражение команды, можно признать успешным. Полузащитник активно шёл в дриблинг, неплохо взаимодействовал с партнёрами и даже отметился результативным действием, отдав голевую передачу на Антона Миранчука. Потенциально португалец — один из сильнейших игроков РПЛ, но ему ещё предстоит пройти полноценную адаптацию в России. Как сложится эта игра, покажет онлайн-трансляция матча «Сочи» — «Локомотив» >>

«Оренбург» — «Рубин»: победители и побежденные

«Оренбург» на своём поле принимает «Рубин». В прошлом туре подопечные Владимира Федотова в гостях одержали верх над Уфой (1:2), благодаря голам Зотова и Деспотовича. Эта победа стала первой для оренбуржцев в сезоне и должна помочь игрокам раскрепоститься.

«Рубин» пока находится в стадии становления. Команда чередует удачные матчи с провальными, как было в последнем туре с «Сочи». Казанцы слишком увлекались атакой и были за это наказаны. Сочинцы гроссмейстерски разделались подопечными Романа Шаронова, обнажив главную проблему команды: очень большой разрыв между линиями. Футболисты не успевали перестроиться после позиционных и натыкались на резкие контрвыпады. Пауза в чемпионате должна была пойти команде на пользу — наверняка Шаронов внёс коррективы. В команде много молодых игроков, которым в силу отсутствия опыта свойственна нестабильность. Клуб явно работает на перспективу, в этом сезоне большие задачи ему явно не по плечу. Трибуны «Газовика» погонят «Оренбург» вперёд, но и «Рубин» не будет отсиживаться в обороне. Получится ли у команд открытый футбол, покажет трансляция матча «Оренбург» — «Рубин» >>

«Тамбов» — ЦСКА: Гогуа против бывших

В прошлом туре армейцы добыли победу в Туле благодаря дебютным голам Ильзата Ахметова и Седрика Гогуа. Для полузащитника сборной России этот мяч стал первым за ЦСКА. Защитник из Кот Д’Ивуара Гогуа, недавно перебравшийся в стан армейцев как раз из «Тамбова», забил в первой же встрече за свой новый клуб.

На счету ивуарийца, который опасно действует при стандартах, уже три мяча в этом чемпионате. Два он забил в пяти играх за «Тамбов». Нетипичная скорострельность для центрального защитника. Сможет ли центрдеф-бомбардир огорчить своих бывших одноклубников?

Дебютант в прошлом туре сыграл вничью в Грозном, пропустив гол на 92 минуте. Главное оружие подопечных Александра Григоряна — стандартные положения и контратаки. Команда играет в закрытый футбол, обладая самым скромным по меркам премьер-лиги составом. Но язык не повернётся назвать тамбовчан мальчиками для битья, ведь команда в своём активе имеет победу над «Спартаком». Получится ли справиться и с ЦСКА?

«Краснодар» — «Крылья Советов»: Соболев или Ари?

Состав быков на флажке пополнил Мануэл Фернандеш, хорошо известный по выступлениям за московский «Локомотив». Южане получили опытного мастера в статусе свободного агента, сумев закрыть проблемную зону в центре полузащиты, которая образовалась из-за тяжелой травмы француза Кабелла. В великолепной форме находится бразилец Ари. Нападающий работает на команду, делает большой объём и практически в каждом матче отмечается результативными действиями. Учитывая большое количество потерь в группе атаки, прекрасная игра бразильца как нельзя кстати.

«Крылья» в прошлом туре добыли дома ничью с «Динамо» благодаря недюжему везению и великолепной игре голкипера Сергея Рыжикова. В Краснодаре работы у голкипера самарцев будет значительно больше. Но обладая боеспособным составом, «Крыльям» по силам зацепиться за очки. Тем более в отличной форме находится главный джокер волжан Александр Соболев, возглавляющий гонку бомбардиров РПЛ. Сможет ли грозный форвард самарцев продолжить свою голевую поступь и огорчить подопечных Мурада Мусаева? Узнаем уже в воскресенье >>

«Динамо» — «Уфа»: неуспешное противостояние

«Динамо», разбазарившее много очков на старте, принимает дома «Уфу». В прошлом туре москвичи не смогли воплотить игровое преимущество в гол, хотя моментов для взятия ворот имели предостаточно, и довольствовались нулевой ничьей в Самаре. Дома команде Дмитрия Хохлова победа нужна кровь из носу, иначе грош цена всей летней трансферной кампании клуба. Дополнительной интригой в этой встрече станет возможный дебют в составе москвичей форварда Сильвестра Игбуна против своих бывших одноклубников.

«Уфа» служит по сути кузницей кадров для команд с большими возможностями. Для игроков она является витриной и трамплином в более сильные клубы. Такая философия скромного клуба вызывает уважение, но быть конкурентноспособными, постоянно теряя ключевых игроков, очень и очень непросто. Клуб из столицы Башкортостана в этом сезоне в гостях играет крайне неудачно, имея в своём активе лишь одно выездное очко. Сумеют ли подопечные Вадима Евсеева улучшить свою статистику в гостевых встречах, покажет прямая трансляция матча «Динамо» — «Уфа» >>

«Ростов» — «Ахмат»: как Карпин победит Рахимова

Ростовчане набрали приличный ход и заслуженно идут в группе лидеров. В прошлом туре «Ростов» одержал победу в гостях над «Локомотивом» (1:2), благодаря сумасшедшему спасению Евгения Чернова на последних минутах, когда защитник дважды выносил мяч с ленточки, и дублю Элдора Шомуродова. Узбекский форвард совершил мощный прорыв по сравнению с прошлым сезоном и уже наколотил шесть мячей в этом чемпионате. В этом большая заслуга партнеров по команде — Алексея Ионова, Романа Еременко, Ивелина Попова, которые создают моменты для своего бомбардира, и доверие Валерия Карпина, который зажигает звезды.

Грозненцы в минувшем туре дома добыли ничью с «Тамбовом» благодаря голу Бериши в компенсированное время. Скорее всего, если бы «Ахмат» не спас игру его ждала отставка Рашида Рахимова. Старт чемпионата команде явно не удался, учитывая приличный подбор исполнителей, наличие в клубе бывших и действующих игроков сборной России: Андрея Семенова, Дениса Глушаков, Олега Иванова, Антона Швеца. Команде необходимо набирать очки, но сделать это на берегах Дона будет трудно >>

Автор: Леонид Степанов