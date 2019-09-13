Молодежная сборная России стартовала в квалификации к Евро-2021. В первом матче отбора 6 сентября россияне дома обыграли Сербию 1:0, а во втором 10 сентября расписали нулевую ничью на выезде с Болгарией. С четырьмя очками подопечные Михаила Галактионова разместились на 3-й строчке в группе.

Бонусы Bet365 для новых игроков помогут сделать просмотр матчей еще интереснее: используйте их, чтобы спрогнозировать, как выступит «молодежка» в этом отборе. Группа у нашей сборной подобралась достаточно ровная. Вместе с россиянами бороться за выход на Евро будут Сербия, Болгария, Польша, Латвия и Эстония. Важно отметить, что в стартовом матче наши ребята обыграли самую титулованную команду группы: балканцы дважды завоевывали серебряные медали евротурнира — в 2004 и 2007 годах.

Как подчеркнул главный тренер «молодежки» Михаил Галактионов, команда хорошо подготовилась к матчу с сербами. «Мы ожидали тяжелую и динамичную игру, разобрали сборную Сербии и были готовы к ее манере игры. Выбрали определенную тактику, которая себя оправдала, могли забить и больше. В то же время, были моменты, которые нас не устраивают, их нужно устранять», — подчеркнул наставник на послематчевой пресс-конференции.

Поединок с болгарами прошел не так, как хотелось бы. На результат, впрочем, повлияло и неоднозначное решение арбитра отметить гол Игоря Дивеева на 53-й минуте. По мнению рефери, имело место нападение на вратаря, однако тот столкнулся с игроком своей команды. Еще одним неприятным эпизодом стало удаление на 87-й минуте Ивана Игнатьева за отмашку. Тем не менее, четыре очка в двух стартовых матчах с сильными конкурентами — хороший результат для нашей сборной.

Впервые же в финальной стадии Евро после распада СССР молодежная сборная России выступила в 1994 году. В 1/4 финала нашим ребятам противостояла Франция, которая в двух матчах доказала свое преимущество, победив с суммарным счетом 3:0. Во второй раз россияне попали в основной турнир молодежного еврочемпионата в 1998 году. Однако со жребием нам вновь не повезло, и в четвертьфинале нашей команде пришлось сразиться с одной из самых титулованных сборных, будущим триумфатором этого розыгрыша — Испанией. Пиренейцам россияне противостояли достойно, уступили минимально и попали в утешительный турнир, где проиграли Швеции 2:0. В матче за 7-е место наша команда обыграла Румынию 2:1.

Последний раз российская «молодежка» выступала на Евро в 2013-м году. Подопечные Николая Писарева в «группе смерти» с Испанией, Нидерландами и Германией заняли последнее место с нулем в графе «очки». Отметим, что испанцы в результате стали континентальными чемпионами, а голландцы — полуфиналистами первенства.

Многие эксперты отмечают, что теперешняя молодежная сборная России — одна из сильнейших в истории. Нескольких игроков уже прочат в состав главной национальной команды, в частности, восходящую звезду — Федора Чалова. Он уже успел дебютировать за «взрослую» сборную в этом году, однако сейчас помогает

«молодежке» выйти на Евро. Напомним, что молодой нападающий ЦСКА в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Еще двое одноклубников Чалова вполне смогут вскоре усилить команду Станислава Черчесова. Речь о 19-летнем защитнике Игоре Дивееве, авторе победного гола в ворота сербов, а также Иване Облякове — перспективном полузащитнике «армейцев», который уже попадал в расширенный список первой сборной. Также выделяются двое «спартаковцев» — защитник Николай Рассказов и вратарь Александр Максименко.

Сам Черчесов отмечал, что следит за молодыми игроками. «Все пребывают в поле нашего внимания, но в то же время молодежная сборная играет отборочные матчи. Нужно четко расставить приоритеты, чтобы и одна, и вторая команды получили максимум», — подчеркнул тренер. Что касается следующих матчей «молодежки», то ближайшими соперниками подопечных Михаила Галактионова будут поляки и эстонцы, с которыми им предстоит встретиться в октябре, а в ноябре россиян ожидают противостояния с Латвией и Сербией.

Напомним, что в финальную стадию Евро попадут победители групп и шесть лучших команд, занявших вторые места.