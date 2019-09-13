Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Юдзуру Ханю работает над четверным прыжком. Японец использует для этого «удочку».

По словам Ханю, чтобы набрать силы и успешно приземлить четверной аксель, он тренирует даже пятерные прыжки. Пока что японец ни разу не исполнял их чисто, также как и четверной аксель.

«Но с «удочкой» шансы приземлиться, а точнее лучше почувствовать прыжок, увеличиваются. У меня были хорошие попытки акселя со страховкой. Так что я начинаю приноравливаться», – приводит слова Ханю Олимпийский канал.

Напомним, что Юдзуру Ханю в сезоне-2019/20 будет выступать с прошлогодними соревновательными программами.

В прошлом году Ханю дважды был вынужден восстанавливаться после травм: во время серии Гран-при он повредил лодыжку, затем она вновь дала о себе знать весной.