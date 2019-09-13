Центральный блокирующий петербургского «Зенита» Игорь Филиппов рассказал о переходе в команду, новом главном тренере сине-бело-голубых Туомасе Саммельвуо и ожиданиях от сборной России на чемпионате Европы.

— Сборная в Словении, а вы — нет. Не обидно?

— Думаю, что нет, не обидно. Мое время еще придет, надо только подождать.

— Как встретили новость, что вас нет в списке? Может, знали заранее?

— Рассчитывал, что поеду минимум на сборы на чемпионат Европы, но главный тренер сказал, что приняли такое решение, что я сейчас остаюсь в клубе и продолжаю подготовку к Кубку мира, который пройдет в Японии.

— То есть вы туда все-таки поедете?

— Да. Это уже 100%, нас два человека на данный момент едет в Японию, плюс двое, которые сейчас поехали на чемпионат Европы — Ваня Яковлев и Евгений Андреев.

— Можно ли сказать, что конкуренция на позиции центрального блокирующего в сборной России очень серьезная, и вам в этом плане очень непросто?

— Знаете, всем непросто в каждом амплуа. Мне тоже непросто, потому что там такие люди, как Дима Мусэрский, Артем Вольвич приехали. Ильяс Куркаев показывает очень хороший волейбол. Ваня Яковлев первый год в этой сборной, и я считаю, что у него очень большой потенциал. Эти четыре человека поехали, да, было немножко обидно, что меня не взяли, но ничего страшного, не стоит унывать, продолжаю работать, готовиться уже к Кубку мира.

— Вы провели несколько лет в «Урале», и в этой команде играли с Дмитрием Ковалевым, который тоже пополнил состав «Зенита». Вы приходили вместе или не обсуждали этот вопрос?

— Нет, Дима здесь совершенно ни при чем. Это лично мое решение, которое далось реально очень тяжело.

— Почему?

— Я не буду сейчас раскрывать все карты, но для меня это был очень большой и серьезный шаг поступить так и прийти в этот клуб, чтобы занимать с этой командой самые высокие места во всех турнирах.

— Насколько для вас важным событием оказался приход Туомаса Саммельвуо в «Зенит» с точки зрения российского волейбола? Насколько сильно это перераспределяет силы? Или в новом сезоне борьба будет примерно та же?

— Не знаю, сезон покажет, какая будет борьба. Но то, что Туомас переехал в Питер, — это очень круто. Мы с этим тренером реально можем бороться за первые места. Посмотрим, что из этого выйдет, но мы все рассчитываем, что он нас направит на золотой путь.

— Вы с ним уже хорошо знакомы по сборной России. Расскажите о трех главных качествах, которые цените в Саммельвуо?

— Для меня первое и единственное лучшее его качество — он очень грамотный психолог. Тренировки тренировками, мы тренируемся, у всех, в принципе, одни и те же тренировки, одни и те же упражнения, но как он нам внушает это все! Мы берем это и делаем с огромнейшим желанием и получаем большой кайф от его видения тренировочного и игрового процесса.

— Может, это в каких-то матчах проявлялось? Какой-то тайм-аут вспомните, когда роль главного тренера вышла на первый план?

— Да, была игра с Америкой в Уфе, когда Туомас берет тайм-аут, мы проигрывали несколько очков. Он начинает кричать, но кричать, не ругая, а говорит: «Вы что делаете? Мы играть будем сегодня? Так давайте играть». И он прямо кричит, на каждого из нас смотрит. Таким образом он завел нас, мы закричали: «Да, мы будем играть». Выходим и доказываем, сыграли и выиграли.

Он живет игрой, живет волейболом. Даже сейчас, когда у нас проходил мемориал Платонова, он присутствовал на некоторых матчах. Мне довелось с ним пообщаться минут 15-20. Он смотрел партию, сидел за стеклом, команда играет на площадке, а он сам весь в игре. Уже начинает корректировать игру, даже не находясь с командой, живет этим. Он очень хорошо говорит по-русски, знает много языков — итальянский, учит японский, знает английский, финский, шведский. Очень крутой мужик.

— Кто самый сложный и неприятный соперник России в группе на чемпионате Европы? И чего ждать от этого турнира с точки зрения сборной России?

— Ждать минимум медали, потому что я уверен, что команда готова. Знаю, как они тренировались и готовились к этому турниру. Все едут здоровыми, слава Богу, и с огромнейшим желанием. Выделять никого не буду, все команды сильны, поэтому нужно выигрывать в группе всех, а дальше посмотрим, на кого попадем. Нужно продолжать победную серию как можно дольше.