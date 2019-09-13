Юная российская фигуристка Ксения Синицына за короткую программу на Гран-при в Челябинске получила 73.04 балла. В промежуточном протоколе после короткой программы она уступает лишь соотечественнице Камиле Валиевой.

Синицина довольна, как откатала короткую программу, но впереди произвольная, поэтому не стоит расслабляться. По словам фигуристки, она старалась делать все нежно, плавно, с мягкими руками, дабы конек катил более гладко.

«Приятно, что в зале было много зрителей. Это меня не смущало, я не слышала, что происходило на трибунах.. На льду сегодня были только я и музыка, — приводит слова Синициной fsrussia.ru.

Ранее стало известно, что Ксения Синицина не поедет на второй этап юниорского Гран-при, который стартует 29 августа в американском Лейк-Плэсиде. Фигуристка снялась с турнира из-за форс-мажора.