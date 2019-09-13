Четвертая ракетка мира россиянин Даниил Медведев в первый раз примет участие в турнире в Окленде. Соревнованию пройдут в 2020-м году с 13-го по 18 января.

По словам Медведева, он слышал об Окленде и с нетерпением ждет возможности там сыграть. Друзья Медведева там выступали и рассказывали, как им все понравилось.

«Последние несколько недель получились великолепными для меня. В моей игре все сложилось воедино. Было приятно победить игроков, с которых я долгое время старался брать пример», — сказал российский спортсмен», — приводит слова Медведева Stuff.

Напомним, что россиянин стал победителем соревнований в Софии (Болгария) и Цинциннати (США). Дании сыграл в четырех подряд финалах, в турнирах, которые проводились в Северной Америке. На US Open Медведев дошел до финала, где уступил Рафе Надалю.