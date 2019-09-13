Шоумен Василий Уткин в своем телеграм-канале поднял тему нахождение в тюрьме Александра Протасовицкого — друга Кокорина и Мамаева. Братьев Кокорина и Мамаева отпустили по УДО, а Протасовицкий продолжает отбывать наказание.

По словам Уткина, это настоящий беспредел, поскольку Протасовицкий попал в тюрьму только из-за Кокорина и Мамаева, а в другой ситуации ограничился бы только штрафом. А теперь, футболистов выпустили, а его — нет.

«Если Протасовицкий и виноват, то никак не больше отпущенных. Вряд ли он в заключении вызывающе мочился на стену казармы или материл начальство, он достоин УДО в не меньшей степени», — пишет Уткин.

Напомним, Протасовицкий вместе с братьями Кокориными и Павлом Мамаевым является фигурантом уголовного дела, за которое все они получили тюремные сроки. Футболисты и младший Кокорин были этапированы в колонию Белгородской области, Протасовицкий отбывает наказание в Брянской области.