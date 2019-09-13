Тренер СКА Игорь Ефимов рассказал о своих ожиданиях перед матчем с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ. Вечером в пятницу, 13-го, в Ледовом дворце состоится армейское дерби.

По словам Ефимова, у СКА все по плану — команда готовится к серьезному матчу.

«Вчера была вечерняя тренировка, сейчас была раскатка, будет собрание. Отдохнем и вечером выходим на бой. Игра интересная и для нас, и для болельщиков», — приводит слова болельщиков Sport 24.

Тренер СКА не стал называть фамилию вратаря, сказав, что объявят непосредственно перед игрой. При этом Магнус Хелльберг продолжает восстанавливаться после травмы.

Ефимов положительно отнесся к тому, что дерби СКА-ЦСКА пройдет за сезон шесть раз, поскольку эти матчи собирают огромную аудиторию.

Встреча СКА — ЦСКА начнется в 19.30 по московскому времени.