Российские фигуристки Камила Валиева, Ксения Синицына и Виктория Васильева заняли первые три места по итогам короткой программы на этапе Гран-при среди юниоров в Челябинске.

Выступление Валиевой судьи оценили в 73,56 балла, совсем немного от нее отстала Ксения Синицына — 73,04 балла. У Васильевой — 67,04 балла.

Аналогично выступили накануне спортивные пары. Лучший результат показали Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, меньше балла им уступили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, четверыми — Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов (60,26). В 12:50 они покажут произвольные программы.

Также впереди выступление юниоров. По итогам короткой программы они тоже заняли весь пьедестал: Первое место взял Артур Даниелян. Второе — Петр Гуменник. На третьей позиции остановился Илья Яблоков.