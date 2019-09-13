На четвертом этапе Гран-при по фигурному катанию среди юниоров Челябинске пройдут соревнования спортивных пар. Сегодня, 12 сентября, участники продемонстрируют короткую программу.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:

Россию в соревнованиях спортивных пар на этапе ЮГП в Челябинске представят сразу четыре дуэта: Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев, Дарья Мухаметзянова и Илья Миронов, Станислава Вислобокова и Алексей Брюханов.

В короткой программе с лучшим результатом выступили Ксения Ахантьева и Валерий Колесов, судьи оценили их прокат на 67,62 балла. Всего 50 сотых им уступили Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Третьими стали Диана Мухаметзянова и Илья Миронов, набравшие 63,04 балла.