Встречу девятого тура РПЛ между «Зенитом» и «Арсеналом» посетят почти 45 тысяч зрителей. Эту информацию сообщает официальный сайт сине-бело-голубых. Известно так, что гостей из Тулы поддержат до 150 человек.

Болельщиков не отпугнет ни плохая погода, ни идущий параллельно в Ледовом дворце хоккейный матч между СКА и ЦСКА.

Также «Зенит» объявил цвет формы команды. Петербуржцы сыграют в традиционной лазурной форме, вратарь Андрей Лунев появится в черном. Гости выйдут на матч в красно-желтой форме с вратарем в желтом свитере.

Матч «Зенит» — «Арсенал» будет судить Павел Кукуян из Сочи, а ему помогут ассистенты Мосякин и Шаламберидзе.

Игра «Зенит» — «Арсенал» начнется на «Газпром-Арена» в 20.00. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.