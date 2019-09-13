Финалист US Open-2019 Даниил Медведев рассказал, что условия в России не позволяют ему тренироваться на родине. Однако это не мешает теннисисту любить нашу страну.

По словам Медведева, в странах, где проходят соревнования «Большого шлема», спортсменов берут под опеку федерации тенниса, оплачивая все расходы. Так спорт становится более доступны. В России же, по словам Медведева, все гораздо сложнее — мало кортов, тренеров, плохие погодные условия. Поэтому сложно добиться хороших результатов без финансовой поддержки.

«Мы с Кареном Хачановым живем и тренируемся за рубежом, чтобы показывать лучший результат. Мы искренне любим Россию, хотим выиграть «Кубок Дэвиса» для нашей родины», — приводит слова Медведева Vogue.

Напомним, что Медведев провел феноменальное лето, дойдя до финала в четырех турнирах ATP подряд.