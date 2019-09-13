Американский боец смешанных единоборств Дональд Серроне рассказал, какой способ борьбы с Хабибом Нурмагомедовым считает наилучшим.

«Парни должны приглашать его в партер. Надо пробовать. Что будет делать Хабиб, если окажется на спине? Что случится, если я проведу против него тейкдаун? Кто знает», – сказал Серроне, слова которого приводит MMAJunkie.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Дональд Серроне встретится с Джастином Гэтжи 14 сентября в Канаде, их бой станет главным событием вечера.