Боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик прокомментировал возможный поединок с Александром Емельяненко.

«Он же у нас вообще чемпион. В Австралии или где там у него бой был… Человеку бьет в бороду, человек падает в нокаут, а потом смотрит на замедленном просмотре, а кулак вообще бороды не коснулся. Он у нас мастер по бесконтактному каратэ», — заявил Дацик, слова которого приводит сайт «Пятого канала».

Боец отметил, что ему не надо десятерых людей, он и так «порвет» Емельяненко. Дацик отметил, что для этого ему надо восстановиться после тюрьмы и набрать форму.

«Наш бой по-любому состоится и по-любому он получит», — добавил Дацик.

Ранее Александр Емельяненко заявил, что он в хорошей форме и готов провести 11 боев за вечер. Он также договорился о бое по правилам бокса с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым. Кокляев пообещал нокаутировать Емельяненко с одного удара.