В рамках девятого тура российской премьер-лиги состоятся две встречи — свои матчи проведут московские «Спартак» и «Локомотив».

Команда Олега Кононова на «Открытие Арене» примет екатеринбургский «Урал». Матч начнется в 16:30, обслужит игру судья Сергей Иванов. В данный момент красно-белые идут на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 14 очков после восьми матчей, забив десять голов и пропустив восемь. Уральский клуб идет восьмым, имея десять баллов, забив 14 мячей и пропустив 18.

Подопечные Юрия Семина на выезде встретятся с «Сочи». Игра состоится на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00. Обслужит матч судья Игорь Панин. После восьми матчей железнодорожники располагаются на пятой позиции, имея в активе 14 баллов, забив 13 мячей и пропустив восемь. Команда Александра Точилина с шестью очками занимает 14-е место — сочинцы забили пять голов и пропустили десять.