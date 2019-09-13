Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о возможности перехода Юрия Жиркова в клуб.

По словам Григоряна, Худяков спросил его, как он относится к кандидатуре Жиркова.

«Я офигел: «Ты что, это же просто находка, тем более он тамбовский», — сказал Григорян, слова которого приводит Sports.ru.

Григорян отметил, что Худяков серьезно разговаривал с Жирковым, но футболист был очень нужен Семаку хотя бы на этот сезон.

Ранее полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал, что мог покинуть «Зенит» и перейти в команду ниже уровнем.

Отметим, футболист выступает за петербургский «Зенит» с 2016 года. В составе сине-бело-голубым он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.