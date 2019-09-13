Двум соперникам петербургского «Зенита» по групповому этапу Лиги чемпионов предстоит провести встречи национального чемпионата.

Немецкий «РБ Лейпциг» сыграет с чемпионом Германии, мюнхенской «Баварией». В данный момент «Лейпциг» с девятью очками идет на первом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, а «Бавария» располагается следом, имея в активе семь баллов. Также семь очков у «Вольфсбурга» и «Байера».

Матч между «Лейпцигом» и «Баварией» пройдет на «Ред Булл Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени, встречу обслужит арбитр Саша Штегеманн.

Другой оппонент петербуржцев, лиссабонская «Бенфика», в португальской Примейре встретится с «Жил Висенте». В данный момент «Бенфика» идет на втором месте таблицы национального чемпионата с девятью очками, а «Жил Висенте» — на десятом с пятью баллами. Лидирует же дебютант лиги, «Фамаликан».

Игра «Бенфики» и «Жил Висенте» пройдет на «Эштадиу да Луж» в Лиссабоне и начнется в 21:00 по московскому времени.