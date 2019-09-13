Сборная Испании одержала победу над командой Австралии в полуфинале чемпионата мира-2019 и вышла финал турнира.

Встреча завершилась со счетом 95:88 (22:21, 10:16, 19:18, 20:16, 9:9, 15:8). Чтобы выявить победителя, командам пришлось провести два овертайма.

Наибольшую результативность в составе сборной Испании продемонстрировал центровой «Торонто Рэпторс» Марк Газоль, который набрал 33 очка, сделал шесть подборов и отдал четыре передачи. У австралийцев разыгрывающий «Сан-Антонио Сперс» Патрик Миллс набрал 32 очка. Кроме того, дабл-дабл на счету защитника «Финикс Санс» Рики Рубио — он набрл 19 очков и сделал 12 передач.

В финале 15 сентября сборная Испании встретится с победителем пары Аргентина — Франция.

Отметим, для сборной Испании это второй выход в финал чемпионата мира. Ранее эта команда побеждала в финале в 2006 году. Тогда Испания обыграла сборную Греции со счетом 70:47.