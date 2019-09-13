Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников стал футболистом белорусского клуба «Витебск».

Об этом сообщает официальный сайт команды. Сроки соглашения с футболистом не уточняются.

Напомним, последним клубом Прудникова был армянский «Алашкерт», который он покинул этим летом на правах свободного агента.

30-летний Прудников провел первый матч во взрослой команде московского «Спартака» в 2007 году. В первой же игре он отличился забитым голом. В составе «Спартака» футболист сыграл 33 встречи и забил четыре мяча. Он также отправлялся «Спартаком» в аренды — в «Терек», пражскую «Спарту», «Томь», «Анжи» и «Кубань».

Кроме того, Прудников выступал за «Аланию», «Рубин», «Динамо», «Амкар», «Оренбург», «Анжи» и «Спартак» из Юрмалы.