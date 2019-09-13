Сборная России, выступая на чемпионате Европы по волейболу, проживает в Любляне в прекрасных условиях. Об этом Nevasport сообщил генеральный менеджер российской команды Сергей Тетюхин.

«Абсолютно все на высоком уровне. Вообще никаких вопросов нет. Все отлично — жаловаться не на что», — отметил Тетюхин в разговоре с корреспондентом Nevasport.

Напомним, что в конце июня сборная России столкнулась с проблемами с питанием и проживанием, находясь на этапе Лиги наций в Австралии. Тогда, по словам Сергея Тетюхина,команда подала жалобу в FIVB в связи с низким уровнем организации. «Мы живем в студенческом кампусе, питание не соответствует уровню Лиги наций. Мы много где были, но такого низкого уровня не было», — говорил Тетюхин.

Сегодня сборная России сыграет во втором матче чемпионата Европы со сборной Белоруссии. Встреча начнется в 21.30 по московскому времени.