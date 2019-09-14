«Мертвый мяч» и правило отвлечения, игры в барах и международные соревнования под эгидой ITSF — пара слов о кикере эксклюзивно для Nevasport от профессионального защитника сборной Франции по футболу Матьё Дебуши.

Настольный футбол — достаточно молодая игра, особенно в сравнении с футболом настоящим. Первый патент, выданный на настольный футбол в Великобритании, датируется 1923 годом. Примерно в то же время начали появляться устройства для игры в кикер в Испании, Франции и США. Пик популярности настольного футбола пришелся на 1970 годы в США, где в то время в каждом баре стоял кикер, а из желающих в него поиграть могла выстроиться очередь.

В профессиональном настольном футболе довольно жесткие правила, которые учитывают любую ситуацию на поле. Играть могут 2 человека в случае одиночной игры или 4 человека в случае парной. Сейчас правила игры для профессионалов регулируются международной организацией ITSF, которая каждые 2 года проводит чемпионаты мира и регулярные соревнования на протяжении всего года. В официальных правилах ITSF также прописан дресс-код участников. Так, нельзя играть в джинсах, туфлях на каблуке, платьях, рубашках, не спортивных шортах, кожаных брюках, шляпах и пр. Разрешена только спортивная одежда и обувь, хотя специальной одежды, как у профессиональных футболистов или теннисистов, в этом виде спорта пока нет.

Стоит сказать пару слов о «мертвом мяче» — таком положении мяча, когда обе команды не могут им завладеть. Если мяч застрял, игру останавливают, его достают по решению арбитра или, если такового не имеется, по решению обеих команд. Мяч вводится в игру из того же места, где она закончилась.

Есть и довольно комичные правила, например — правило отвлечения. Запрещается намеренно отвлекать игроков команды соперника, нарушителя ждет штраф. Зрителям также запрещено отвлекать игроков от хода игры или выкрикивать подсказки. Так что «поболеть» за свою команду, как на большом футболе, не получится.

К слову, скорость мяча на соревнованиях зашкаливает, так, например, опытные игроки передвигают мяч по полю со скоростью 56 км/ч.

Чемпионат по кикеру уровня Pro Tour Open состоится с 20 по 22 сентября в Калининграде. А в Петербурге 2-4 ноября пройдут соревнования серии Мастер.