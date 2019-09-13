Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме, в трех сетах одержав победу над представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

Счет по сетам — 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продлилась два часа и 11 минут. За это время Кудерметова совершила семь подач навылет, две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из 12. Ее соперница сделала один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк-пойнт.

В полуфинале соревнований Кудерметова встретится с японкой Мисаки Дои.

Отметим, действующая чемпионка турнира Се Шувэй, представляющая Китайский Тайбэй, в четвертьфинале уступила японке Нао Хибино со счётом 4:6, 3:6.

В прошлом году в финале Се Шувэй победила американку Аманду Анисимову со счётом 6:2, 6:2.